Тбилиси не признает референдум в Нагорном Карабахе

21.02.2017 14:11 Министерство иностранных дел Грузии заявило 20 февраля, что не признает проведенный в сепаратистском Нагорном Карабахе «т.н. референдум».



«Грузия не признает т.н. независимости Нагорного Карабаха, соответственно, не признает и проведенный в Нагорном Карабахе т.н. референдум и/или его результаты», - заявил МИД Грузии.



Министерство считает, что «необходимо продолжить диалог с целью мирного урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе, с соблюдением норм и принципов международного права».



Нагорный Карабах, который является спорной территорией между Азербайджаном и Арменией, 20 февраля провел референдум с целью принятия новой конституции. Азербайджан осудил этот референдум и назвал его незаконным.















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