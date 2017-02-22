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Грузия готова к подписанию контракта со швейцарской SGS


22.02.2017   18:05
Спецпредставитель премьера Грузии по взаимоотношениям с Россией Зураб Абашидзе прокомментировал встречу в Праге с заместителем главы МИД России Григорием Карасиным

На пражской встрече было заявлено о решении реанимировать договор от 2011 года "О торговых коридорах", дающий сторонам возможность торговать и развивать транспортные коммуникации через Абхазию и Цхинвальский регион (Южную Осетию).

"Работа над договором продолжалась все это время. На данном этапе мы, совместно с российской стороной, должны подписать контракт со швейцарской компанией SGS, которая будет контролировать потоки груза с обеих сторон", — сказал Абашидзе в эфире радио Sputnik Армения.

По его словам, эта классическая процедура и ничего нового не происходит. В Праге стороны пришли к единому соглашению о скорой реализации документа.

Абашидзе отметил, что грузинская сторона давно завершила эту работу над текстами контракта, остается решить вопрос со швейцарцами российской стороне.






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