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В Гали прошла очередная встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов


22.02.2017   19:44
В Гали состоялась 43-я встреча превенции инцидентов и механизма реагирования на них (IPRM). Представители центральной власти Грузии вместе с участниками встречи рассмотрели зафиксированные в последний период важные инциденты. Информацию о встрече распространила Службы государственной безопасности.

Представители центральной власти еще раз поставили вопрос убийства гражданина Грузии Гиги Отхозория 19 мая 2016 года в селе Хурча Зугдидского района, и говорили о необходимости задержания обвиняемого Рашида Канджи-Оглы.

На встрече особое внимание уделили вопросу гражданина Грузии Георгия Лукава, незаконно находящегося в тюрьме Абхазии. Представители центральной власти потребовали освобождения этого гражданина, и говорили о состоянии его здоровья и безопасности. По заявлению представителей де-факто власти, в настоящее время состоянию здоровья и безопасности Георгия Лукава опасность не угрожает.

На встрече разговор коснулся также вопроса закрытия т.н. пропускных пунктов на линии оккупации. Представители центральной власти четко зафиксировали участникам встречи, что запрет любого рода, который ограничит фундаментальные права местных, не только осложнит их ежедневный быт, но и в значительной доле навредит среде безопасности на месте.

Следующая встреча превенции инцидентов и механизма реагирования на них состоится 21 марта 2017 года.







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