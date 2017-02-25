|
Оккупанты похитили 70-летнего жителя села Кошка
25.02.2017 19:05
Российскими оккупантами с окраины села Гугутианткари похищен 70-летний гражданин Грузии Амиран Гугутишвили.
Дом Гугутишвили был сожжен во время войны 2008 года. Амиран Гугутишвили вместе с семьей в настоящее время проживает в здании старой школы в селе Кошка.
По существующей информации, Амиран Гугутишвили в своем саду близ оккупационной линии собирал дрова, в это время появились вооруженные лица в форме и увезли его в направлении Цхинвали. Пока с семьей никто не связывался.
По информации главы управы Горийского муниципалитета Шамиль Тухарели, у задержанного имеются проблемы со здоровьем.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна