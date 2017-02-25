Оккупанты похитили 70-летнего жителя села Кошка

25.02.2017 19:05 Российскими оккупантами с окраины села Гугутианткари похищен 70-летний гражданин Грузии Амиран Гугутишвили.



Дом Гугутишвили был сожжен во время войны 2008 года. Амиран Гугутишвили вместе с семьей в настоящее время проживает в здании старой школы в селе Кошка.



По существующей информации, Амиран Гугутишвили в своем саду близ оккупационной линии собирал дрова, в это время появились вооруженные лица в форме и увезли его в направлении Цхинвали. Пока с семьей никто не связывался.



По информации главы управы Горийского муниципалитета Шамиль Тухарели, у задержанного имеются проблемы со здоровьем.















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