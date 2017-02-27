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Оппозиция требует от власти объяснения по договоренностям с Арменией


27.02.2017   12:52
За информацией, прозвучавшей в СМИ о возможном восстановлении российско-армянской железнодорожной линии через Абхазию, последовала острая реакция оппозиции. Меньшинство требует от власти обнародовать переговоры, текущие с Арменией.

В "Национальном движении" считают, что восстановление железной дороги поставит под удар политику непризнания оккупированных регионов.

"Как только мы вступим в какие-то сделки с сепаратистами, и придадим им легитимность, пусть даже этим договором через участок Абхазии, и не исключено что это так и есть, мы поставим под сомнение политику непризнания, что в данную минуту является главнейшим оружием в наших руках. Это национальный вопрос, и нельзя его решать в кулуарах. Этот вопрос надо разбирать на парламентских слушаниях"- заявил Ника Руруа.

По мнению представителей "Европейской Грузии", власть принимает вредные для страны решения.

"Грузией сегодня управляет власть, в отношении которой существует очень большое недоверие, что она все уступает России. Это хорошо было видно и на примере "Газпрома". Поэтому в этом вопросе власть Грузии обязана публично сказать правду, с какой сделкой мы имеем дело"- заявил Зураб Чиаберишвили.

В парламентском большинстве исключают какие-либо переговоры на данную тему.

"Этот вопрос очень далек от переговоров, он очень далек от обсуждения. Думаю, у нашего государства есть довольно правильное видение, чтобы все проекты, которые будут осуществляться в Грузии, были в полном согласии первым делом со странами-партнерами, и, разумеется, соответствовали безопасности и нашим политическим интересам"- отметил Гия Вольски.

Вопрос восстановления железной дороги Абхазии стал актуальным после того, как в Тбилиси состоялась встреча премьеров Грузии и Армении, и армянский гость отметил, что говорил об открытии альтернативы коридора Ларс, но что является альтернативой, премьер-министр Армении не конкретизировал.

Напомним, что в январе 2013 года премьер-министр Иванишвили отметил, что возможно российско-армянская железная дорога, которая будет проходить через Грузию, в том числе через оккупированную Абхазию, может стать реальностью. Тогда Бидзина Иванишвили заявил, что в случае согласия всех сторон, будет возможно открыть железную дорогу.







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