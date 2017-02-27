Апеллирование договором от 2011 года является неприемлемым и вредительским - Мамука Гамкрелидзе

27.02.2017 15:40 В последнее время активизируются процессы с целью осуществления договора о таможенном мониторинге на российско-грузинской границе. Соглашение было достигнуто в 2011 году в процессе вступления России в ВТО, Грузия тогда дала добро на вступление России во Всемирную торговую организацию взамен за предложение Швейцарии, подразумевающее осуществление мониторинга на Роки и Псоу. Мониторинг таможенного администрирования и передвижения грузов на международно признанной российско-грузинской границе будет вести швейцарская компания SGS.



О восстановлении этих двух транспортных коридоров с Россией Абашидзе-Карасин говорили в начале текущего месяца, а в марте в Тбилиси и Москве ждут визита швейцарской компании SGS.



Оптимистически настроена по данному вопросу соседняя Армения, которая осуществляет грузооборот с Россией через Грузию, и в результате событий, происшедших в течение последних десятилетий, и оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона у нее для этого остается единственная дорога Верхний Ларс. Премьер-министр Армении Карен Карапетян уехал из Грузии в оптимистичном настроении. Армянские СМИ пишут, что по заявлению премьер-министра Армении журналистам, он договорился с премьером Георгием Квирикашвили в связи с вопросом альтернативы Верхнего Ларса, однако не озвучил детали.



"Если вас интересует, будет или нет альтернатива Ларсу, я уверяю, что да, действительно будет. Об остальном поговорим в дальнейшем, пока я не могу до конца открыть скобки. Мы договорились о Верхнем Ларсе, а также об энергетическом коридоре"- заявил Карапетян.



Один из лидеров "Нового единения - Грузия" Мамука Гамкрелидзе прокомментировал данный вопрос в разговоре с "Ньюпост". По его заявлению, апеллирование договором от 2011 года неприемлемо, и это даже вредит стране.



"Не следует опускаться до уровня сплетен, но, несмотря на это, достаточно активно идут слухи о том, что проводятся постоянные переговоры об оформлении железнодорожного участка Абхазии, это очевидно, и нельзя не обращать на это внимания, поскольку не существует дыма без огня. Меня наводит на это намек Абашидзе, что следует задействовать тот договор, который был оформлен в 2011 году в связи со вступлением России в ВТО, что таможенные участки должна контролировать Швейцария.



Намек на то, что был договор, и следует осуществить его имплементацию, и открыть железную дорогу, неправильный, договор касался совсем другого, там было четко сказано, что следует контролировать грузы, которые будут входить на территорию непризнанной Абхазии и т.н. Южной Осетии. Там ни одного слова не сказано о транзите, этот вопрос не был написан, это, возможно, была отдельная тема соглашения и договоренности. Здесь главным было то, что тогдашнее Министерство иностранных дел Грузии достигло того, что Россия косвенно признавала границы территории Грузии, эти границы были географически отмечены, и находились у границы России, и это было в некотором роде шагом вперед.



Этот договор был оформлен потому, что тогда весь мир, и в основном США и Европа, главные торговые партнеры России, старались, чтобы Россия вступила во Всемирную торговую организацию, поскольку это давало большую прибыль как США и Европе, так и России.



Грузия в данном случае была вынуждена пойти на уступку, поскольку со всех сторон велись переговоры с ней. Сначала она пошла на уступку, и приняла бенефиты в виде того, что Россия косвенно признала наши границы. Что касается транзита, в этом договоре нет ни слова о транзите, апеллирование на то, что это был договор, принятый во время "националов", и на этом фоне мы должны открыть транзит, является абсолютно неприемлемым и вредоносным. Кому принадлежит эта железная дорога? В чьей юрисдикции будет она? В юрисдикции России или Грузии? Это самый главный вопрос. Сложная ситуация, и непонятно, что они должны придумать для того, чтобы открыть этот коридор"- заявил Мамука Гамкрелидзе агентству "Ньюпост".

















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