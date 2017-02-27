ЖД в Абхазии, как альтернатива и угроза военных перевозок - Николоз Вашакидзе

27.02.2017 18:59 В последнее время активизируются процессы с целью осуществления договора о таможенном мониторинге на российско-грузинской границе. В процессе вступления России в ВТО в 2011 году было достигнуто соглашение, Грузия тогда дала добро на вступление России во Всемирную торговую организацию взамен за предложение Швейцарии, подразумевающее осуществление мониторинга на Роки и Псоу. Мониторинг таможенного администрирования и передвижения грузов на международно признанной российско-грузинской границе будет вести швейцарская компания SGS.



Абашидзе-Карасин говорили о восстановлении этих двух транспортных коридоров с Россией в начале текущего месяца, а в марте в Тбилиси и Москве ждут визита швейцарской компании SGS.



Оптимистически настроена по данному вопросу соседняя Армения, которая осуществляет грузооборот с Россией через Грузию, и в результате событий, происшедших в течение последних десятилетий, и оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона у нее для этого остается единственная дорога Верхний Ларс. Премьер-министр Армении Карен Карапетян уехал из Грузии в оптимистичном настроении. Армянские СМИ пишут, что по заявлению премьер-министра Армении журналистам, он договорился с премьером Георгием Квирикашвили в связи с вопросом альтернативы Верхнего Ларса, однако не озвучил детали.



"Если вас интересует, будет или нет альтернатива Ларсу, я уверяю, что да, действительно будет. Об остальном поговорим в дальнейшем, пока я не могу до конца открыть скобки. Мы договорились о Верхнем Ларсе, а также об энергетическом коридоре"- заявил Карен Карапетян.



"Ньюпост" попросил прокомментировать данный вопрос члена "Нового единения - Грузия", бывшего заместителя министра иностранных дел Николоза Вашакидзе, по мнению которого Георгий Квирикашвили должен дать четкое объяснение грузинскому обществу в связи с заявлением премьер-министра Армении:



"Министр Армении озвучил настолько важную информацию, что после этого премьер-министр Грузии обязан дать детальное пояснение грузинской общественности в связи с тем, с чем мы имеем дело, что кроме Ларса может быть дорогой, ведущей в Армению. Логически возникают коридоры, проходящие по оккупированным территориям. Это создает весьма тяжкую реальность для Грузии, и, следовательно, грузинское общество имеет полное право требовать от власти Грузии четкого и детального объяснения.



Разумеется, по логике в конечном итоге можно предположить, что дело идет к открытию железной дороги. Здесь я не вижу никакого интереса для Грузии, но вижу много вреда на фоне того, когда напряженность между Арменией и Азербайджаном вновь возобновилась, в случае открытия железной дороги она обязательно будет использована в целях военных перевозок. Это втянет Грузию в такие тяжелые политические процессы и возможно, также и в военную авантюру, что представления не имею, как страна выйдет из нее.



Касательно договора, который был оформлен пять лет назад в связи со вступлением Российской Федерации в ВТО, он касался контроля торговли, осуществленной из Российской территории на оккупированных территориях, с тем, чтобы грузинская сторона, как суверенный владелец этих территорий, имела информацию в связи с этим. Грузинская сторона достигла компромиссного варианта в связи с тем, что права Грузии не будут совмещать ни Россия, ни оккупированные территории, и Грузинская сторона делегировала свои права третьей стороне, швейцарской компании. Этот договор не был предназначен для транзита вдоль оккупированных территорий, он был заключен для того, чтобы взять на контроль торговый оборот, который осуществлялся там.



Поэтому большой вопрос вызывает то, почему четыре-пять лет назад не были сделаны необходимые шаги для задействования этого договора, весь это период у грузинской стороны вместе с Россией этот договор был в сонном состоянии. И когда у России возник спрос, и начала осуществлять давление на власть Грузии в отношении этих транзитных дорог и открытия железнодорожной линии, увязали этот договор и тему транзита, что абсолютно не релевантно. Эти вопросы следует задать премьер-министру Грузии и его представителю по вопросам отношений с Россией, господину Абашидзе. Соответственно, они обязаны дать детальные и исчерпывающие ответы грузинскому обществу. Когда дело касается таких стратегических интересов, тем более тем, где разговор идет об общем имуществе, или общих интересах, нельзя принимать такой аргумент, какой они озвучили, например, в связи с "Газпромом", что это является коммерческой, или какого-либо другого рода тайной, общество должно требовать от своей власти ответов"- заявил Николоз Вашакидзе агентству "Ньюпост".

















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