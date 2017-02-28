Жизнь в конфликтной зоне

28.02.2017 14:00 «В километре от Цхинвали находится село Никози, которое подверглось бомбежке и грабежу во время войны. Следы тех событий заметны и сейчас. Большая часть домов и сегодня выглядит так же, как и в августе 2008 года, большинство домов покинуто. Как говорят местные жители, многие дома не подлежат восстановлению. Есть и еще одна причина - средств, выделенных для реабилитации властями, оказалось недостаточно», - пишет журнал «Арсенали».



«У въезда в село стоят грузинские силовики, но они узнают водителя микроавтобуса Гори-Никози и не останавливают нас... В Никози и близлежащих селах много проблем, все мелочи или крупные проблемы толкают местных жителей к отъезду. Кто-то уехал, а кто-то смог остаться. Сейчас зима, а в малочисленной конфликтной зоне, на заснеженных и замерзших улицах не встретишь ни одного человека. Услышать тут ребячий голос - большая радость, потому что в Земо и Квемо Никози, Пхвениси и Шиндиси всего несколько семей, в которых живут дети. Большей частью остались лишь пожилые люди... По словам местных жителей, жить «на границе» очень тяжело. Кроме всеобщей нужды, колючей проволоки и движущейся границы, местные жители сталкиваются с множеством других проблем. Самая главная - нестабильный заработок, поэтому они не осуждают тех, кто уехал в Гори или Тбилиси», - отмечает издание.



«Сейчас еще ничего, а вот когда власти Кокойты перекрыли нам воду, мы оказались в таком положении, что до сих пор удивляемся, как мы выдержали... В жару мы остались без воды. В садах высохли все саженцы... Сейчас кое-как мы пользуемся каналами. У многих сады остались за колючей проволокой, как и пастбища. Чтобы не морить скотину голодом, многие ее продали... Если в селе нет хозяйства, ты умрешь с голоду, поэтому нужно ехать в город... Раньше, до войны 2008 года, приходили осетины и мы могли ездить туда, продавали продукты, наши женщины продавали продукцию из Лило, так мы и выживали. Сейчас нас разделили колючей проволокой и мы не можем даже поговорить по телефону... Им тоже живется тяжело. После войны там тоже стало жить хуже», - заявил в беседе с корреспондентом издания житель Никози Зура и на вопрос - «Во время войны 2008 года вы были здесь?» - ответил:



«Да, и когда началась бомбежка - тоже. Во всем селе осталось около 10 человек... Когда сбросили бомбы на территорию монастыря, российские самолеты летали так близко, что заметили как один человек вышел из монастыря и они тут же сбросили бомбы. Он еле успел спастись. Сила взрыва сбила двери. Это была настоящая война, но мы выдержали... Потом, когда ситуация успокоилась, мы убежали. Тут были россияне, но мы все равно вернулись».



«Россияне делились на три категории: очень агрессивные и наглые, которые постоянно щелкали затвором автомата и требовали алкоголь, потом они напивались и спали в яблоневых садах. Еще были нормальные, с которыми можно было говорить, и такие, которые пытались успокаивать агрессивных и советовали нам не попадаться тем на глаза... Были и такие, которые пытались нам помочь. Они были голодными и как только попадали в дом, сразу глазели по сторонам. Один из них служил по контракту. Наш сосед заговорил с ним и тот сказал, что и сам не рад такому повороту дел, что ему приходится пугать невиновных людей и греметь оружием, но в России нет другой работы и ему нужно как-нибудь содержать семью. Один солдат прижился в одной семье, постоянно питался там и уходя, написал на их заборе, что стыдится своего пребывания здесь... Но, несмотря на все, они были для нас оккупантами и мы обращались с ними соответственно. Они это понимали...» - заключает респондент.















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