Япония выражает озабоченность закрытием пунктов пропуска на абхазской линии российской оккупации

02.03.2017 10:53 Япония выражает глубокую озабоченность в связи с т.н. референдумом, запланированным в Цхинвали на 9 апреля, которым планируется изменить название Цхинвальского региона Грузии/т.н. Южной Осетии, а также закрытием т.н. пунктов перехода вдоль оккупационной линии Абхазии, что значительно нарушает права человека. Об этом говорится в заявлении, распространенном посольством Японии в Грузии.



Японская сторона еще раз фиксирует недопустимость любой попытки изменить международно признанные границы Грузии.



"Япония твердо придерживается позиции, что мирное решение конфликта, существующего в оккупированных регионах Грузии в рамках международно признанных границ, соответственно принципам суверенитета и территориальной целостности Грузии, является важнейшим для мира и стабильности страны, и всего региона Южного Кавказа"- говорится в заявлении, распространенном посольством в рамках полномочия, присвоенного Министерством иностранных дел Японии.

















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