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С 2010 года оккупационным режимом Цхинвали похищены 915 граждан Грузии
02.03.2017 12:20
С 2010 года по обвинению "в незаконном пересечении границы" оккупационными силами с цхинвальской линии российской оккупации похищены 915 граждан Грузии.
Агентство «IPN» запросило в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии соответствующую информацию. По данным СГБ, в направлении оккупированного Цхинвальского региона российскими оккупационными силами в 2010 году были задержаны 77 граждан, в 2011 году – 140 граждан, в 2012 году – 108, в 2013 году – 139, в 2014 году – 142, 2015 году -163, в 2016 году – 134, а с января по 21 февраля 2017 года незаконно были задержаны 12 грузинских граждан.
«Погрешность в количестве зарегистрированных центральными властями лиц, задержанных по обвинению в пересечении т.н. границы в направлении оккупированного Цхинвальского региона, колеблется в пределах 5-10%», - заявляют в СГБ.
Сумма, выплаченная похищенными лица в качестве выкупа за освобождение, как правило, составляет около 2 000 российских рублей.
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