Цихелашвили встретилась с представителем Генсека НАТО

02.03.2017 15:22 Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили встретилась с представителем Генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира, и безопасности, Мариет Шурман.



Кетеван Цихелашвили проинформировала ее о положении на оккупированных территориях, миротворческой политике правительства Грузии, течении международных женевских дискуссий. Государственный министр заострила внимание на значении вовлеченности женщин в миротворческий процесс.



"В трансформации конфликта, восстановлении доверия, и вообще в миротворческом процессе включенность женщин, их активность имеет особое значение. Поэтому мы максимально стараемся содействовать, поощрять такую вовлеченность, и в целом активность женщин"- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.



На встрече также разговор коснулся шагов, осуществленных, и запланированных государством в контексте гражданской интеграции.

















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