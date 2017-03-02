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Цихелашвили встретилась с представителем Генсека НАТО


02.03.2017   15:22
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили встретилась с представителем Генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира, и безопасности, Мариет Шурман.

Кетеван Цихелашвили проинформировала ее о положении на оккупированных территориях, миротворческой политике правительства Грузии, течении международных женевских дискуссий. Государственный министр заострила внимание на значении вовлеченности женщин в миротворческий процесс.

"В трансформации конфликта, восстановлении доверия, и вообще в миротворческом процессе включенность женщин, их активность имеет особое значение. Поэтому мы максимально стараемся содействовать, поощрять такую вовлеченность, и в целом активность женщин"- заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили.

На встрече также разговор коснулся шагов, осуществленных, и запланированных государством в контексте гражданской интеграции.







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