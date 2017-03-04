Пункты пересечения через абхазскую линию российской оккупации закроются 5 марта

04.03.2017 14:28 Согласно решению марионеточного режима Абхазии, с 5 марта пункты пересечения вдоль административной границы самопровозглашенного региона Грузии— Набакеви-Хурча и Отобая-Орсантия, которые используются ежедневно сотнями лиц, совершающими регулярные поездки, закроются.



По информации Общественного вещателя Грузии, местное население заявляет о том, что абхазский режим для закрытия пунктов пересечения уже подготовил железобетонные конструкции и железные сетки.



Как отмечают жители нижней зоны Гальского района, в случае закрытия «КПП» Набакеви-Хурча и Отобая-Орсантия, они окажутся в очень сложной ситуации и будут вынуждены каждый раз проходить около 33-37 километров до пункта пропуска на Ингурском мосту или т. н. КПП Пахулани-Саберио.



Как известно т. н. пропускные пункты в основном используются пожилыми людьми и больными, проходящими лечение по льготным программам Министерства здравоохранения, а также детьми, которые учатся в школах Зугдиди.















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