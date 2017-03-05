|
МИД Грузии осуждает факт закрытия российским режимом пунктов перехода через абхазскую линию оккупации
05.03.2017 17:57
Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление в связи с закрытием т.н. переходных пунктов в оккупированном грузинском регионе Абхазия.
МИД осуждает факт закрытия российским оккупационным режимом т.н. переходных пунктов в Набакеви и Отобая.
«Примечательно, что в течение 2016 года представители оккупационного режима закрыли т.н. переходные пункты сел Тагилони и Лекухона, а 5 марта 2017 года упразднили еще два т.н. переходных пункта.
Это решение грубо нарушает фундаментальные права местного населения на свободу передвижения, личную и семейную жизнь, доступность образования и здравоохранения и служит изоляции оккупированного Абхазского региона от остального мира.
Сокращение количества т.н. переходных пунктов на оккупационной линии еще более осложнит и так тяжелое в гуманитарном плане положение в Абхазском регионе, в особенности – уязвимых групп: пожилых, больных и учащихся школ, что на месте вызовет последующую дестабилизацию обстановки.
Несмотря на четкие призывы международного содружества, в том числе ООН, ЕС, НАТО, США, Литвы, Японии, российский оккупационный режим в Сухуми как видно, принял решение продолжать деструктивную политику и помешать усилиям Грузии в направлении мирного урегулирования конфликта.
МИД Грузии призывает РФ прекратить провокационные действия в отношении Грузии, уважать принципы международного права, так же, как и взятые обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и с ответственностью отнестись к вопросу предотвращения эскалации обстановки на месте.
МИД обращается к международному содружеству и призывает дать должную оценку закрытию т.н. переходных пунктов и тенденции изоляции оккупированных регионов, а также - назначенному на 9 апреля в Цхинвальском регионе референдуму и принять действенные меры относительно незаконных шагов России, посягающих на суверенитет и территориальную целостность России», - говорится в заявлении МИДа Грузии.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна