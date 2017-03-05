МИД Грузии осуждает факт закрытия российским режимом пунктов перехода через абхазскую линию оккупации

05.03.2017 17:57 Министерство внутренних дел Грузии распространяет заявление в связи с закрытием т.н. переходных пунктов в оккупированном грузинском регионе Абхазия.



МИД осуждает факт закрытия российским оккупационным режимом т.н. переходных пунктов в Набакеви и Отобая.



«Примечательно, что в течение 2016 года представители оккупационного режима закрыли т.н. переходные пункты сел Тагилони и Лекухона, а 5 марта 2017 года упразднили еще два т.н. переходных пункта.



Это решение грубо нарушает фундаментальные права местного населения на свободу передвижения, личную и семейную жизнь, доступность образования и здравоохранения и служит изоляции оккупированного Абхазского региона от остального мира.



Сокращение количества т.н. переходных пунктов на оккупационной линии еще более осложнит и так тяжелое в гуманитарном плане положение в Абхазском регионе, в особенности – уязвимых групп: пожилых, больных и учащихся школ, что на месте вызовет последующую дестабилизацию обстановки.



Несмотря на четкие призывы международного содружества, в том числе ООН, ЕС, НАТО, США, Литвы, Японии, российский оккупационный режим в Сухуми как видно, принял решение продолжать деструктивную политику и помешать усилиям Грузии в направлении мирного урегулирования конфликта.

МИД Грузии призывает РФ прекратить провокационные действия в отношении Грузии, уважать принципы международного права, так же, как и взятые обязательства по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года и с ответственностью отнестись к вопросу предотвращения эскалации обстановки на месте.



МИД обращается к международному содружеству и призывает дать должную оценку закрытию т.н. переходных пунктов и тенденции изоляции оккупированных регионов, а также - назначенному на 9 апреля в Цхинвальском регионе референдуму и принять действенные меры относительно незаконных шагов России, посягающих на суверенитет и территориальную целостность России», - говорится в заявлении МИДа Грузии.















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