Закрытие переходов через линию оккупации абсолютно неприемлемо - Цихелашвили

05.03.2017 19:12 Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили окликается на закрытие переходов Орсантия-Отобая и Хурча-Набакеви.



Как отметила Кетеван Цихелашвили, закрытие марионеточным режимом Абхазии переходов Орсантия-Отобая и Хурча-Набакеви на разделительной полосе абсолютно неприемлемо, грубо нарушает, еще более ограничивает и усугубляет свободу передвижения, а также и без того сложную ситуацию с гуманитарной точки зрения.



«...Всяких оснований лишен аргумент де-факто режима, что якобы это решение принято с целью «усиления мер безопасности». Переходами Орсантия-Отобая и Хурча-Набакеви пользуется мирное население в бытовых целях. Правительство Грузии не раз ясно фиксировало и заявляло о приверженности мирной политике и мирным подходам. Международное содружество уже дало четкие оценки эту шагу, направленному на грубое нарушение одного из главных прав человека – права на свободу передвижения.



Призываем все стороны, вовлеченные в это решение, осознать всю тяжесть этих действий в первую очередь для местного населения и предпринять шаги не для осложнения, а последующего упрощения возможности передвижения в регионе, пострадавшем от конфликта», - заявила госминистр.



Т.н. переходы Хурча-Набакеви и Орсантия-Отобая закрыты по решению марионеточного правительства Абхазии.















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