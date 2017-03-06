Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Оппозиция обвиняет власти Грузии в бездействии в связи с перекрытием переходов через линию оккупации


06.03.2017   18:39
Перекрытие всех пешеходных переходов на линии оккупации в правящей команде связывают с раздражением России. В "Грузинской мечте" думают, что это связано с жесткими шагами, сделанными в отношении России во время пребывания во власти "Национального движения".

"Беду, которую создало беспредельное правление и вредительская политика Саакашвили, если не каждый день, мы периодически пожинаем то в виде перекрытых дорог, то похищенных людей. Надо работать, необходимы переговоры, и усиление давления, особенно в отношении России"- заявил Гия Вольски.

Тем временем оппозиция и в этот раз обвиняет власть в бездействии. В "Европейской Грузии" говорят, что действия государства-оккупанта создают гуманитарные угрозы, и затрудняют жизнь населению в оккупированных регионах.

"Мы обратились к лидерам ОБСЕ, чтобы они провели действенные меры, но пока так и продолжается, и власть в этом направлении инертная"- заявил Гиги Церетели.

В "Национальном движении" говорят, что Россия старается оформить новую таможенную систему, которую затем использует для открытия железной дороги Абхазии.

"Что делают Абашидзе-Карасин, и какая нам польза от этого формата, который не может урегулировать даже этот элементарный вопрос. Это далеко идущий план, очевидно, они хотят только в одном месте создать таможенный пункт. Фактически это является формированием новой таможенной системы Россией на территории Абхазии, которую затем использует для открытия железной дороги Абхазии"- пояснил Роман Гоциридзе.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
«Боржоми» купила «Чистую воду»
Топливо может подешеветь в случае укрепления лари
Малый и средний бизнес в Грузии не развивается
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Цихелашвили ознакомила представителей ЕС с ситуацией на оккупированных территориях
Резко сократились поставки мимозы из Грузии в Россию
Цихелашвили: Смешанные семьи - ресурс восстановления доверия
Грузино-абхазский астрал и сакрал
Выросло количество приезжающих в Тбилиси на лечение абхазов и осетин - Цихелашвили
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В Армении власти освободили пособника захватчиков ППС в Ереване
Грузия отказалась обсуждать идею размещения мигрантов из Европы
Россия и Азербайджан договорились провести межрегиональный форум в Ставрополе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна