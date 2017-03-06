Оппозиция обвиняет власти Грузии в бездействии в связи с перекрытием переходов через линию оккупации

06.03.2017 18:39 Перекрытие всех пешеходных переходов на линии оккупации в правящей команде связывают с раздражением России. В "Грузинской мечте" думают, что это связано с жесткими шагами, сделанными в отношении России во время пребывания во власти "Национального движения".



"Беду, которую создало беспредельное правление и вредительская политика Саакашвили, если не каждый день, мы периодически пожинаем то в виде перекрытых дорог, то похищенных людей. Надо работать, необходимы переговоры, и усиление давления, особенно в отношении России"- заявил Гия Вольски.



Тем временем оппозиция и в этот раз обвиняет власть в бездействии. В "Европейской Грузии" говорят, что действия государства-оккупанта создают гуманитарные угрозы, и затрудняют жизнь населению в оккупированных регионах.



"Мы обратились к лидерам ОБСЕ, чтобы они провели действенные меры, но пока так и продолжается, и власть в этом направлении инертная"- заявил Гиги Церетели.



В "Национальном движении" говорят, что Россия старается оформить новую таможенную систему, которую затем использует для открытия железной дороги Абхазии.



"Что делают Абашидзе-Карасин, и какая нам польза от этого формата, который не может урегулировать даже этот элементарный вопрос. Это далеко идущий план, очевидно, они хотят только в одном месте создать таможенный пункт. Фактически это является формированием новой таможенной системы Россией на территории Абхазии, которую затем использует для открытия железной дороги Абхазии"- пояснил Роман Гоциридзе.

















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