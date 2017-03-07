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Госдеп США осудил закрытие «КПП» на линии российской оккупации Абхазии
07.03.2017 12:43
Соединенные Штаты выразили беспокойство по поводу закрытия де-факто властями оккупированной Абхазии двух пунктов пропуска на административной границе с Зугдидским районом Грузии.
“Эти шаги приведут к дальнейшему ограничению свободы передвижения и ухудшат материальное положение местных жителей“, - говорится в заявлении исполняющего обязанности пресс-секретаря Государственного департамента Марка Тонера.
По мнению Соединенных Штатов, эти меры также подтачивают доверие между народами и подрывают международные Женевские переговоры — признанный механизм обсуждения военных и гуманитарных проблем в районах конфликтов. Поэтому Соединенные Штаты призывают вновь открыть т.н. пункты пропуска с тем, чтобы дети могли посещать школы, а граждане — свободно передвигаться в ходе осуществления экономической деятельности, навещать родных и получать необходимую медицинскую помощь.
Тонер выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
“США всемерно поддерживают территориальную целостность, независимость и суверенитет Грузии в пределах ее международно признанных границ,“ – отмечают в Госдепартаменте.
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