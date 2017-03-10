Убийца Гиги Отхозория заочно приговорен к 14 годам тюрьмы

10.03.2017 14:47 Кутаисский апелляционный суд усугубил наказание за убийство Гиги Отхозория. Таким образом суд удовлетворил апелляционный иск прокуратуры и заочно приговорил к 14-ти годам заключения Рашида Канджи-Оглы. Он признан виновным по статье 108 (умышленное убийство) и частям 2 и 3 статьи 236 (противоправное ношение, изготовление, пересылка, сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК Грузии.



«Согласно доказательствам, представленным на судебном процессе было подтверждено,что 19 мая 2016 года, примерно в 14:15, Гига Отхозория на автомобиле марки Opel Astra доставил в село Хурча к административной границе с Абхазией двух своих знакомых, Л.А и Р.К, которые должны были перенести продукты на территорию села Набакеви в Гальском районе Абхазии.



Гига Отхозория вышел из машины и через мост, пролегающий по реке Хайя, направился в сторону оккупированной территории, где должен был договориться с людьми, перевозившими продукты на повозке.



В их разговор вмешались представители вооруженных формирований абхазских властей. Среди них был и т.н. «пограничник» Рашид Канджи-Оглы. Разговор перерос в ссору, во время которой, во избежание конфликта, Гига Отхозория повернулся и пошел назад к селу Хурча, контролируемому центральными властями Грузии.



За ним погнались представители де-факто властей Абхазии, в том числе Рашид Канджи-оглы, вооруженный огнестрельным оружием, пройдя несколько метров, уже на территории села Хурча Зугдидского района, он догнал и с умышленным намерением убить его, несколько раз выстрелил в Отхозория. Пули попали ему в живот и ноги.



Когда Гига Отхозория упал на землю, Рашид Каджи-Оглы нанес ему контрольный выстрел в голову, а затем покинув территорию, контролируемую Грузией, скрылся на территории оккупированной Абхазии. Гига Отхозория скончался сразу после того, как его доставили в больницу.



Следствие по факту убийства Гиги Отхозория началось в тот же день. Были проведены следственные процессуальные действия. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства, допрошены 36 свидетелей, назначены экспертизы, в том числе, судебно-медицинская, комплексная биологическая, баллистическая, трасологическая и химическая. Также, в рамках следствия, была изъята и расшифрована видеозапись и проведена габидоскопия.















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