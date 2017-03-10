Саломе Зурабишвили стала замглавой парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности

10.03.2017 16:52 Сегодня состоялось заседание временной парламентской комиссии по восстановлению территориальной целостности. На сегодняшнем заседании были избраны руководители комиссии - секретарем Георгий Мосидзе и заместителем Саломе Зурабишвили.



"В этом решении важно то, что выбрали независимого депутата. Территориальная целостность является государственным вопросом, надпартийным вопросом, где решения должны приниматься максимальным консенсусом", - заявляет Саломе Зурабишвили о себе.



Напомним, что Саломе Зурабишвили официально баллотировалась как независимый депутат, однако поддерживала ее "Грузинская мечта", которая не выставила на ее участке своего кандидата.



По заявлению председателя комиссии Гедевана Попхадзе, знания и опыт Саломе Зурабишвили помогут комиссии в эффективной деятельности.



"С политической точки зрения, Саломе Зурабишвили нейтральна, она независимый депутат. Она имеет большой опыт дипломатическ4ой деятельности. Комиссия использует ее опыт в отношениях с международными организациями. Комиссия должна быть надпартийной, партийные интересы должны уйти на задний план и на первом плане должна быть наиболее важная для нас проблема - вопрос территориальной целостности, чего решить в условиях межпартийного противостояния мы не сможем", - заявил Попхадзе.



Комисссия создана сроком на два года. Возглавляет ее Гедеван Попхадзе. Также в нее входят Гиа Вольски, Ирина Фруидзе, Светлана Кудба, Георгий Мосидзе, Эдишер Толорая и Лери Хабелов.



От оппозиции: Серги Капанадзе, Тенгиз Гунава, Лела Кебурия, Лаша Дамения, Роман Гоциридзе, Ада Маршания.















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