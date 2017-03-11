Российские оккупанты похитили грузинского военного - СМИ

11.03.2017 15:22 Российские оккупанты похитили сотрудника каралетской базы отряда спецназначения МВД Грузии. Об этом сообщает телекомпания "Имеди", Отмечается, что военный был похищен, предположительно, когда он тренировался для сдачи нормативов. По имеющейся информации, он уже находится на российской военной базе.



Представитель службы государственной безопасности Грузии Каха Кемоклидзе на данном этапе не подтверждает эту информацию. По его словам, перепроверка информации осуществляется посредством "горячей линии", действующей в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагирования на них.

















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