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СГБ не подтверждает факт похищения оккупантами сотрудника МВД Грузии


11.03.2017   19:52
Служба государственной безопасности не подтверждает факт похищения сотрудника управления Шида Картли МВД Грузии Торнике Аблотия. В СГБ отмечают, что факт похищения или задержания не имел места. По их информации, место имело недоразумение, которое уже разрешено.

Торнике Аблотия в настоящее время находится на месте дислокации.

Напомним, что информацию о похищении оккупантами сотрудника МВД Грузии распространила сегодня телекомпания "Имеди".






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