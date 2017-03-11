СГБ не подтверждает факт похищения оккупантами сотрудника МВД Грузии

11.03.2017 19:52 Служба государственной безопасности не подтверждает факт похищения сотрудника управления Шида Картли МВД Грузии Торнике Аблотия. В СГБ отмечают, что факт похищения или задержания не имел места. По их информации, место имело недоразумение, которое уже разрешено.



Торнике Аблотия в настоящее время находится на месте дислокации.



Напомним, что информацию о похищении оккупантами сотрудника МВД Грузии распространила сегодня телекомпания "Имеди".















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