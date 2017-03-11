Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

НПО Грузии выразили обеспокоенность запланированными на 12 марта в Абхазии выборами


11.03.2017   20:58
Неправительственный сектор Грузии выразил обеспокоенность проведение 12 марта в оккупированной Абхазии т.н. парламентских выборов. Ниже предлагаем заявлением полностью:

"Мы, представители гражданской общественности Грузии, выражаем обеспокоенность запланированными на 12 марта в оккупированной Абхазии парламентскими выборами и считаем, что эти выборы незаконны, а их результаты не могут внести существенные изменения в легитимное политическое пространство как на местном, так и на международном уровнях.

Мы заявляем, что прежде чем тысячам людей, изгнанным из Абхазии в результате этнической чистки, не будет дана возможность вернуться к своим очагам и принять участие в социально-экономической и политической жизни региона, любой процесс, в том числе выборы, будут лишены законных оснований и не определят будущее региона Абхазии и его населения.

Мы, нижеподписавшиеся, твердо верим, что международное сообщество даст адекватную оценку запланированным в Абхазии т.н. парламентским выборам как еще одну попытку легитимации результатов этнической чистки, совершенной де-факто режимом, и не признает легитимность и результаты т.н. выборов.

Мы также призываем международное сообщество приложить больше усилий для восстановления территориальной целостности Грузии и безусловного и достойного возвращения беженцев в собственные дома. Считаем, что существующее статус-кво еще больше утяжеляет правовое положение как беженцев, так и проживающего в настоящее время в Абхазии населения, где, по оценкам авторитетных международных организаций, очень тяжелое положение с точки зрения соблюдения прав человека".

Подписывают заявление 42 общественные организации Грузии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузия торжественно приняла шестимиллионного туриста (+видео)
S7 открыла продажу билетов на рейсы в Тбилиси
Полный ввод в эксплуатацию ж/д Баку-Тбилиси-Карс запланирован на апрель 2017г
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В ОБСЕ рассмотрели вопрос закрытия пунктов перехода в Абхазии
Кутаисский апелляционный суд предъявил новые обвинения жителю Абхазии Рашиду Каджи-Оглы
Почему «закрывается» Абхазия
ОБСЕ указывает на негативные последствия закрытия переходов через линию оккупации Абхазии
США выразили беспокойство закрытием пунктов перехода на абхазской линии оккупации
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
СГБ не подтверждает факт похищения сотрудника управления по особым поручениям МВД Грузии в Шида Картли
Президент Азербайджана принял сопредседателей МГ ОБСЕ
Сопредседатели МГ ОБСЕ надеются организовать встречу Саргсян-Алиев
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна