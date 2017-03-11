НПО Грузии выразили обеспокоенность запланированными на 12 марта в Абхазии выборами

11.03.2017 20:58 Неправительственный сектор Грузии выразил обеспокоенность проведение 12 марта в оккупированной Абхазии т.н. парламентских выборов. Ниже предлагаем заявлением полностью:



"Мы, представители гражданской общественности Грузии, выражаем обеспокоенность запланированными на 12 марта в оккупированной Абхазии парламентскими выборами и считаем, что эти выборы незаконны, а их результаты не могут внести существенные изменения в легитимное политическое пространство как на местном, так и на международном уровнях.



Мы заявляем, что прежде чем тысячам людей, изгнанным из Абхазии в результате этнической чистки, не будет дана возможность вернуться к своим очагам и принять участие в социально-экономической и политической жизни региона, любой процесс, в том числе выборы, будут лишены законных оснований и не определят будущее региона Абхазии и его населения.



Мы, нижеподписавшиеся, твердо верим, что международное сообщество даст адекватную оценку запланированным в Абхазии т.н. парламентским выборам как еще одну попытку легитимации результатов этнической чистки, совершенной де-факто режимом, и не признает легитимность и результаты т.н. выборов.



Мы также призываем международное сообщество приложить больше усилий для восстановления территориальной целостности Грузии и безусловного и достойного возвращения беженцев в собственные дома. Считаем, что существующее статус-кво еще больше утяжеляет правовое положение как беженцев, так и проживающего в настоящее время в Абхазии населения, где, по оценкам авторитетных международных организаций, очень тяжелое положение с точки зрения соблюдения прав человека".



Подписывают заявление 42 общественные организации Грузии.















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