Президент Грузии о т.н. выборах, проходящих в оккупированной Абхазии

12.03.2017 16:17 «Проведение т.н. выборов в оккупированной Абхазии является очередной попыткой легитимации оккупационного режима, у которой нет юридической силы, и не может быть правового результата», - говорится в заявлении президента Грузии в связи с парламентскими выборами в самопровозглашенной республике Абхазия.



«В ситуации, когда большая часть населения Абхазии является беженцами и вынужденно перемещенными лицами, которым по сей день не дается возможность возвратиться на собственную территорию, когда силой, осуществляющей эффективный контроль на оккупированной территории, является иное государство – Российская Федерация, невозможно говорить о свободном выражении воли населения», - говорится в заявлении.



Президент Грузии обращается международному содружеству с тем, чтобы не допустить легитимации оккупационного режима и призывает Российскую Федерацию к выполнению обязательств, возлагаемых соглашением от 12 августа 2008 года и уважению суверенитета и территориальной целостности Грузии















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