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Грузия осуждает вхождение осетинских бандформирований в состав ВС РФ


14.03.2017   16:27
Аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия категорически осуждает решение о вхождении ряда бандформирований цхинвальского режима в состав Вооруженных сил РФ. Об этом сказано в специальном заявлении ведомства.

«Это решение свидетельствует о продолжении процесса, направленного на аннексию территории бывшей А/О т.н. Южная Осетия, которая началась в 2008 году.

Между Российской Федерацией и де-факто властью уже оформлены десятки подобных т. н. соглашений, которые направлены на усиление эксклюзивного и полного контроля Российской Федерации на оккупированных территориях Грузии», -говорится в заявлении.

Как отмечают в ведомстве, "процессы оккупации и аннексии продолжаются на фоне усилий власти Грузии привнести больше динамики в мирный процесс".

"Параллельно нашим мирным инициативам в регионе проводится военная консолидация, что, безусловно, является вызовом, как для сохранения безопасности, так и с гуманитарной точки зрения.

Российская Федерация пока еще не взяла на себя обязательство о неиспользовании силы, и эта тема остается главной в повестке дня Женевских дискуссий.

Обращаемся к международному сообществу с просьбой соответственно оценить т. н. соглашение и потребовать от Российской Федерации выполнить международные обязательства", -говорится в заявлении Аппарата государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.






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