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НАТО не признает «выборы», проведенные 12 марта в Абхазии


14.03.2017   23:01
НАТО не признает «выборы», прошедшие 12 марта в Абхазии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте НАТО.

«Данные «выборы» не способствуют твердому урегулированию ситуации в Грузии», - отмечается в заявлении.
В нем также говорится, что «НАТО не признает регионы Грузии Абхазию и «Южную Осетию» как независимые государства».

«Альянс вновь выражает полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ», - говорится в заявлении НАТО.






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