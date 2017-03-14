НАТО не признает «выборы», проведенные 12 марта в Абхазии

14.03.2017 23:01 НАТО не признает «выборы», прошедшие 12 марта в Абхазии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте НАТО.



«Данные «выборы» не способствуют твердому урегулированию ситуации в Грузии», - отмечается в заявлении.

В нем также говорится, что «НАТО не признает регионы Грузии Абхазию и «Южную Осетию» как независимые государства».



«Альянс вновь выражает полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Грузии в рамках ее международно признанных границ», - говорится в заявлении НАТО.















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