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Любые «соглашения» между РФ и де-факто властями являются нелегитимными - МИД Грузии


15.03.2017   11:05
Любые т.н. соглашения между РФ и де-факто властями являются нелегитимными, - так прокомментировал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе т.н. соглашение между Россией и оккупированным Цхинвали, которое предусматривает вхождение осетинских бандформирований в состав Вооруженных сил России.

Как пояснил министр, с правовой точки зрения это ничего не меняет и т.н. соглашение не признаем ни мы, ни международное сообщество.

«Подобные шаги не направлены на обеспечение мира, мирное решение конфликта и мешают миротворческому процессу, необходимому для урегулирования этого конфликта.

С другой стороны, в военном плане мы видим, что оккупационный режим продолжает свои действия. Мы уверены, что международное сообщество еще раз даст соответствующую оценку всем действиям и шагам. Главное, что РФ должна выполнять обязательства, взятые по соглашению о прекращении огня 2008 года, вывести военные силы с территории Грузии и создать все предусловия для мирного урегулирования конфликта», - заявил Джанелидзе.






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