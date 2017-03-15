Любые «соглашения» между РФ и де-факто властями являются нелегитимными - МИД Грузии

15.03.2017 11:05 Любые т.н. соглашения между РФ и де-факто властями являются нелегитимными, - так прокомментировал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе т.н. соглашение между Россией и оккупированным Цхинвали, которое предусматривает вхождение осетинских бандформирований в состав Вооруженных сил России.



Как пояснил министр, с правовой точки зрения это ничего не меняет и т.н. соглашение не признаем ни мы, ни международное сообщество.



«Подобные шаги не направлены на обеспечение мира, мирное решение конфликта и мешают миротворческому процессу, необходимому для урегулирования этого конфликта.



С другой стороны, в военном плане мы видим, что оккупационный режим продолжает свои действия. Мы уверены, что международное сообщество еще раз даст соответствующую оценку всем действиям и шагам. Главное, что РФ должна выполнять обязательства, взятые по соглашению о прекращении огня 2008 года, вывести военные силы с территории Грузии и создать все предусловия для мирного урегулирования конфликта», - заявил Джанелидзе.















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