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Профессор Сухумского Госуниверситета присоединился к «Платформе Мира межу Арменией и Азербайджаном»


15.03.2017   13:15
Профессор Сухумского Государственного Университета, доктор исторических наук Гурам Мархулия присоединился к «Платформе Мира межу Арменией и Азербайджаном. В связи с эти господин Мархулия сделал заявление.

"Считаю мирное урегулирования Армяно-Азербайджанского, Нагорно-Карабахского конфликта, с учетом территориальной целостности и суверенитета Республики Азербайджан и Армения, а также международно-признанных границ обоих государств, единственным правильным решением. Также хочу отметить важность выполнения соответствующих резолюций, принятых Советом Безопасности ООН. Хочу подчеркнуть важность усилий Минской Группы ОБСЕ по решению конфликта", - отметил Гурам Мархулия.

По его словам, существование в современном мире нерешенного конфликта, результатом которого стало формирование представления двух народов друг о друге только в контексте войны, «очень сильно огорчает».

«Исходя из вышесказанного, я поддерживаю идею мирного сосуществования двух народов и решения конфликта который длится более 25 лет. По этой причине я, выражаю свою поддержку этой мирной инициативе, и заявляю о присоединении к «Платформе для Мира между Арменией и Азербайджаном», - отметил он.






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