США не признают нелегально проведенные на территории Грузии выборы

16.03.2017 17:11 США не признают результатов «выборов», которые были проведены на территории Грузии нелегально, без согласия правительства Грузии, - об этом говорится в заявлении, распространенном посольством США в Грузии.



Как отмечается в заявлении, США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах.



«Соответственно, США не признают результатов выборов, которые были проведены нелегально на территории Грузии, без согласия правительства Грузии и осуждает решение о вхождении вооруженных сил неконтролируемого региона - т.н. Южной Осетии в состав ВС Российской Федерации.



Позиция США относительно Абхазии и т.н. Южной Осетии четкая и последовательная – оба этих региона являются неотъемлемой частью Грузии.



США считают, что Женевские международные переговоры – форум, направленный на улаживание ситуации, сложившееся в регионе т.н. Южная Осетия и, исходя из этого, мы призываем участников избегать таких действий, которые подрывают эти переговоры», - говорится в заявлении.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

