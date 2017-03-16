|
США не признают нелегально проведенные на территории Грузии выборы
16.03.2017 17:11
США не признают результатов «выборов», которые были проведены на территории Грузии нелегально, без согласия правительства Грузии, - об этом говорится в заявлении, распространенном посольством США в Грузии.
Как отмечается в заявлении, США полностью поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее международно признанных границах.
«Соответственно, США не признают результатов выборов, которые были проведены нелегально на территории Грузии, без согласия правительства Грузии и осуждает решение о вхождении вооруженных сил неконтролируемого региона - т.н. Южной Осетии в состав ВС Российской Федерации.
Позиция США относительно Абхазии и т.н. Южной Осетии четкая и последовательная – оба этих региона являются неотъемлемой частью Грузии.
США считают, что Женевские международные переговоры – форум, направленный на улаживание ситуации, сложившееся в регионе т.н. Южная Осетия и, исходя из этого, мы призываем участников избегать таких действий, которые подрывают эти переговоры», - говорится в заявлении.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна