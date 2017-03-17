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В результате бомбардировки мечети в Алеппо погибли более 40 человек, до 100 – пострадали
17.03.2017 10:20
В результате бомбардировки мечети в деревне Аль Джина в сирийской провинции Алеппо погибли более 40 человек, до 100 – пострадали.
Информацию со ссылкой на правозащитников Сирийской обсерватории по правам человека распространяет «Рейтер».
Большинство погибших – мирные жители. Пока не известно, чья авиация осуществила этот авиаудар.
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