В результате бомбардировки мечети в Алеппо погибли более 40 человек, до 100 – пострадали

17.03.2017 10:20 В результате бомбардировки мечети в деревне Аль Джина в сирийской провинции Алеппо погибли более 40 человек, до 100 – пострадали.



Информацию со ссылкой на правозащитников Сирийской обсерватории по правам человека распространяет «Рейтер».



Большинство погибших – мирные жители. Пока не известно, чья авиация осуществила этот авиаудар.

















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