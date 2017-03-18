Мать Гиги Отхозория не удовлетворена результатами расследования убийства сына

18.03.2017 22:34 Мать гражданина Грузии Гиги Отхозория, убитого абхазским "пограничником" в мае прошлого года, сообщила о том, что убийца ее сына находится на свободе.



Джульета Чантурия прокомментировала журналистам информацию о том, что осужденный по делу убийства ее сына Рашид Канджи-оглы объявлен в международный розыск.



Накануне стало известно о том, что Рашид Канджи-оглы, заочно приговоренный в Грузии к 14 годам тюрьмы, объявлен в розыск по линии Интерпола. 27 декабря 2016 года Зугдидский районный суд признал жителя оккупированной Абхазии Рашида Канджи-оглы виновным в убийстве Гиги Отхозории и заочно приговорил его к 12 годам тюрьмы . 10 марта суд в Кутаиси увеличил этот срок до 14 лет .



В беседе с журналистами мать убитого гражданина Грузии Гиги Отхозория Джульета Чантурия выразила недовольство процессом расследования.



«На мой взгляд, это решение они приняли очень поздно. Если бы они объявили его в международный розыск раньше, возможно они достигли бы результата. Но это решение не остановит русских. Не знаю и то, насколько сами абхазы учтут то, что он разыскивается Интерполом и сможет или нет задержать его грузинская сторона.



Убийца моего сына должен быть наказан строго по закону, чтобы абхазские преступники не питали иллюзии безнаказанности и не думали о том, что могут свободно убить грузина. Это -дело чести нашего государства», -сказала Чантурия.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

