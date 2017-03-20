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Порошенко: Угроза российской агрессии остается по всей линии границы с РФ


20.03.2017   15:12
Российская военная угроза сохраняется на всем протяжении украинско-российской границы, в связи с чем Украина была вынуждена многократно повысить расходы на оборону и, возможно, будет повышать и далее, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Главной является российская военная угроза. Она исходит не только из оккупированных районов Донбасса, она нависает по всей линии границы с Россией", - сказал П.Порошенко в ходе пятого заседания Совета регионального развития в понедельник в Киеве.

"Правильный ответ на этот вызов лишь один: если на начало 2014 года затраты на оборону составляли 1% ВВП, то в 2016 нашими совместными усилиями мы довели эти расходы до 3,2%, и не исключено, что эту часть придется увеличить еще. Если же учесть общие расходы на оборону и безопасность, на этот сектор, то они уже сейчас превышают 5% валового внутреннего продукта", - добавил украинского глава государства.






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