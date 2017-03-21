Еще четыре государства осудили выборы в Абхазии

21.03.2017 10:58 Канада, Эстония, Финляндия и Литва осудили прошедшие в оккупированной абхазии 12 марта парламентские выборы.



«Канада осуждает предпринятые Россией в последнее время действия в т.н. Южной Осетии и абхазии», - заявил Департамент внешней политики Канады 17 марта.



«Финляндия не признает проведенные 12 марта 2017 года т.н. парламентские выборы в Абхазии; Поддерживает территориальную целостность Грузии», - пишет директор по вопросам Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии Пяйви Пелтокоски на Twitter.



«Т.н. парламентские выборы в оккупированной Абхазии являются незаконными. Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии», - заявил МИД Эстонии 13 марта.



«Т.н. выборы в Абхазии не имеют правовой силы. Выражаем полную поддержку территориальной целостности Грузии», - пишет МИД Литвы 14 марта.



12 марта в сепаратистской Абхазии прошли выборы 35 депутатов законодательного органа.



Проведенные в оккупированном регионе выборы осудили Тбилиси и международное содружество, в том числе, США, Польша, НАТО и Азербайджан, которые назвали их нелегитимными.

















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