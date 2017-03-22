Reuters сообщило о гибели 18 россиян в Сирии за два месяца

22.03.2017 14:43 В Сирии с конца января 2017 года погибли 18 россиян, сражавшихся на стороне сирийских правительственных войск. Об этом сообщает Reuters, которое основывалось в том числе на данных группы Conflict Intelligence Team (CIT).



Как указывает агентство, в числе погибших двое кадровых военнослужащих, о смерти которых Минобороны не объявляло. Речь идет об офицере Сергее Травине и командире горного разведывательного батальона Игоре Вороне.



Reuters отмечает, что потери в Сирии стали одними из самых крупных для российского контингента с момента начала военной операции полтора года назад. По словам источника агентства, Юрий Сокальский (один из погибших) говорил, что «из каждых 100 человек 50 возвращаются в гробах».



Большинство погибших – 11 человек – были гражданскими лицами, работающими по контракту под началом российского военного командования, утверждает Reuters. Агентство приводит имена погибших: Юрий Сокальский, Алексей Найнодин, Роман Руденко, Константин Задорожный, Иван Слышкин, Василий Юрлин, Александр Сагайдак, Александр Зангиев, Дмитрий Маркелов, Александр Тычинин. Также погиб житель города Кропоткина, чье имя агентство не смогло установить.



«Сообщения в местных средствах информации и социальных сетях предполагают, что, начиная с последних чисел января, в Сирии погибли еще больше россиян, чем упомянутые 18 бойцов, однако Рейтер не смог получить независимые подтверждения гибели этих людей», – отмечается в публикации.



При этом официально в Минобороны сообщили только о пяти военнослужащих РФ, погибших за последние два месяца. На запрос Reuters по поводу реальных потерь в Сирии в министерстве не ответили, аналогичным образом поступили в Кремле.



Ранее 22 марта активисты CIT представили свой доклад о потерях российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в Сирии в 2017 году. По их данным, погибли не менее десяти человек; кроме имен, которые привело Reuters, CIT назвало еще Михаила Нефедова.















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