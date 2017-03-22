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Представители 68 государств собираются в Вашингтоне обсуждать борьбу с ИГ
22.03.2017 14:45
Министерская встреча стран-участниц возглавляемой США коалиции по борьбе с "Исламским государством", как ожидается, откроется 22 марта в Вашингтоне при участии представителей 68 государств.
Ранее и.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер сообщил, что председательствовать на встрече будет госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
Это станет первой встречей в полном составе представителей 68 государств, начиная с декабря 2014 года.
"Мы находимся на важном этапе в борьбе против ИГИЛ и воспользуемся этой министерской встречей для наращивания международных усилий по разгрому ИГИЛ в остающихся захваченных им районов в Ираке и Сирии, а также максимально увеличим давление на его отделения, филиалы и сеть", - сказал М.Тонер.
По его словам, в ходе министерской встречи состоится "детальная дискуссия" о приоритетах действий коалиции, включая военных, по борьбе с ИГИЛ, а также будет обсуждаться гуманитарный кризис в Ираке и Сирии.
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