|
Оккупанты похитили еще двух граждан Грузии с цхинвальской линии российской оккупации
24.03.2017 19:59
Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии с прилегающей к линии оккупации территории в Цхинвальском регионе.
Похищены 43-летний Эльдар Булбулашвили и 30-летний Тамаз Гвиндадзе — жители села Кодисцкаро.
По информации цхинвальского марионеточного режима, их задержали возле села Дисеви.
Грузинское население было изгнано из села Дисеви после грузино-российской войны 2008 года. В настоящее время село находится в зоне оккупации. Дисеви граничит с селом Мерети Горийского района.
В Службе Госбезопасности Грузии сообщили, что об инциденте уже проинформирована Миссия мониторинга ЕС.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна