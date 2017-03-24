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Оккупанты похитили еще двух граждан Грузии с цхинвальской линии российской оккупации


24.03.2017   19:59
Российские оккупанты похитили двух граждан Грузии с прилегающей к линии оккупации территории в Цхинвальском регионе.

Похищены 43-летний Эльдар Булбулашвили и 30-летний Тамаз Гвиндадзе — жители села Кодисцкаро.

По информации цхинвальского марионеточного режима, их задержали возле села Дисеви.

Грузинское население было изгнано из села Дисеви после грузино-российской войны 2008 года. В настоящее время село находится в зоне оккупации. Дисеви граничит с селом Мерети Горийского района.

В Службе Госбезопасности Грузии сообщили, что об инциденте уже проинформирована Миссия мониторинга ЕС.






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