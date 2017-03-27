В цхинвальской милиции взорвали гранату

27.03.2017 12:19 В Цхинвальском УВД взорвалось взрывное устройство, предположительно, граната, сообщает Sputnik Осетия со ссылкой на дежурную часть милицейского управления цхинвальского марионетоночного режима.



В результате взрыва никто не пострадал. Лица, которые привели в действие взрывное устройство, пока не установлены.



Один из руководителей ведомства сообщил: "удалось установить, что в ГУВД взорвалась граната, но еще точно не известно, какая именно".















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