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В цхинвальской милиции взорвали гранату
27.03.2017 12:19
В Цхинвальском УВД взорвалось взрывное устройство, предположительно, граната, сообщает Sputnik Осетия со ссылкой на дежурную часть милицейского управления цхинвальского марионетоночного режима.
В результате взрыва никто не пострадал. Лица, которые привели в действие взрывное устройство, пока не установлены.
Один из руководителей ведомства сообщил: "удалось установить, что в ГУВД взорвалась граната, но еще точно не известно, какая именно".
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