Оккупанты похитили еще одного гражданина Грузии

27.03.2017 13:02 Еще одного гражданина Грузии похитили оккупанты с прилегающего к линии оккупации села Плави Горийского района.



40-летний Кахабер Кисишвили переведен в цхинвальский изолятор и ему уже предъявлены обвинения в "незаконном" пересечении так называемой границы.



Кахабер Кисишвили был похищен оккупантами 1 марта. По словам родственников, у него есть проблемы со здоровьем.















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