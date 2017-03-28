28-29 марта пройдет очередной раунд Женевских переговоров

28.03.2017 12:03 28-29 марта делегация Грузии примет участие в 39-м раунде международных переговоров в Женеве..



Как сообщает МИД Грузии, грузинская делегация остро поставит вопрос провокационных действий Российской Федерации на оккупированных территориях в последнее время.



«Особый акцент будет сделан на т.н. референдуме, запланированном с целью изменения названия Цхинвальского региона, а также интеграции местных военных группировок в Вооруженные силы Российской Федерации и продолжении процесса милитаризации в обоих регионах. Важным предметом внимания будут также тяжелые последствия закрытия т.н. пропускных пунктов на оккупационной линии Абхазского региона для местных жителей. Грузинская сторона традиционно поднимет вопрос безопасного возвращения в свои дома беженцев и вынужденно перемещенных лиц», - сказано в сообщении.















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