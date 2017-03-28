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По инициативе Украины Совбез ООН обсудил обострение ситуации в оккупированных зонах Грузии


28.03.2017   23:56
По просьбе грузинской стороны 28 марта Украина инициировала в Совете Безопасности ООН обсуждение вопроса продолжающегося обострения ситуации на территории Грузии, прежде всего в ее регионах - Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. т.н. Южной Осетии - в результате провокационных действий России.

Об этом в эксклюзивном комментарии LB.ua сообщил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

Делегация Украины привлекла внимание Совета Безопасности к проведению т.н. "Парламентских выборов" в Абхазии (12 и 26 марта) и запланированное на 2017 год проведение т.н. "Референдумов" в Цхинвальском регионе/т.н. т.н. Южной Осетии по изменению названия этой оккупированной территории Грузии и ее нелегитимного вхождения в состав РФ.

Украинская делегация также проинформировала членов Совбеза о дальнейшей милитаризации Абхазии и Цхинвальского региона/т.н. т.н. Южной Осетии, а также о нарушении прав человека оккупационными властями этих регионов.

"Провокационные действия РФ имеют сходство с политикой милитаризации в Крыму и полным пренебрежением российской стороной прав человека на украинском полуострове", - отметил Владимир Ельченко на заседании Совета Безопасности.

Делегация Украины также предложила членам Совета принять заявление для прессы, которое бы подтверждало суверенитет и территориальную целостность Грузии. В то же время, эта инициатива была заблокирована Россией.

Подавляющее большинство государств-членов СБ ООН осудили агрессивную политику РФ, выразили уважение к суверенитету и территориальной целостности Грузии и призвали Москву прекратить оккупацию грузинских территорий.

Украинская делегация планирует и в дальнейшем держать грузинский вопрос в повестке дня Совета Безопасности ООН.






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