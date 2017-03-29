Россия продолжает шантажировать Грузию

29.03.2017 11:37 Россия продолжает шантажировать закрытием Женевских международных переговоров, в случае если Грузия продолжит выносить на обсуждение в ГА ООН резолюцию о праве беженцев на возвращения в свои дома на оккупированных Россией грузинских территориях.



Это следует из заявления исполняющего обязанность постпреда РФ при ООН Петра Ильичева.



Напомним, что накануне Украина по просьбе Грузии подняла на закрытой встрече в Совбезе ООН тему "выборов" в Абхазии и референдума в Цхинвальском регионе/т.н. т.н. Южной Осетии.



В своем выступлении Ильичев отметил, что "ситуация в Абхазии и т.н. Южной Осетии не является конфликтом", поэтому, по его мнению, "вряд ли Совету стоит отвлекать на это свое внимание". При этом Ильичев призвал стороны признать "сложившиеся за последние 8 лет реалии"



Комментируя действия киевских властей, действовавших по указке Грузии, дипломат подчеркнул, что вопрос о государственном суверенитете Абхазии и т.н. Южной Осетии "не может становиться предметом обсуждений".



"Вопрос о государственном суверенитете Абхазии и т.н. Южной Осетии, независимость которых Россия признала, не может становиться предметом обсуждений", - сказал Ильичев.



Он заявил, что для урегулирования разногласий "между Грузией с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой" существуют женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые "хорошо себя зарекомендовали".



По его словам, затея с обсуждением предстоящих выборов и референдума в Совбезе "усугубляет тот очевидный ущерб Женевским дискуссиям", который наносится ежегодным рассмотрением в Генеральной Ассамблее "политизированного проекта резолюции" по беженцам в регионе.



"Если же Грузия и ее покровители будут тянуть в Нью-Йорк обсуждение проблематики безопасности без участия Абхазии и т.н. Южной Осетии, то женевские дискуссии могут и вообще закрыться", - заявил Ильичев.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

