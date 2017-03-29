Президенты Грузии и Латвии посетили линию российской оккупации

29.03.2017 13:43 Президенты Грузии и Латвии посетили село Хурвалети, расположенной на цхинвальской линии российской оккупации.



Президенты побеседовали с населением и на месте ознакомились с существующими проблемами. Они также поговорили с оставшимся за колючими заграждениями пожилым мужчиной, который попросил ручной трактор. Со своей стороны Георгий Маргвелашвили пообещал исполнить эту просьбу.



«Мы сейчас находимся в Хурвалети и я хочу поблагодарить латвийского президента - как нашего друга, которому мы показали ту историческую несправедливость, которая происходит на нашей земле. Мы показали те искусственные барьеры, которые возведены в одной из европейских стран. Хочу сказать, что в Европе возводились такие искусственные стены, однако они не оставались до конца и эта происходящая несправедливость, естественно, будет преодолена эмоцией объединения сильной европейской Грузии и грузинского народа. Особенно эмоционально важно для нас, когда наши друзья приезжают, чтобы своими глазами увидеть эту несправедливость. Хочу конкретно поблагодарить латвийский народ, латвийского президента за поддержку нашей страны и за то, что он сам приехал посмотреть на разделительную линию», - заявил Маргвелашвили.















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