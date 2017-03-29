Залкалиани: Незаконные действия на оккупированных территориях Грузии постоянно должны быть в повестке дня международного содружества

29.03.2017 13:51 Мы продолжаем активные дипломатические действия, чтобы незаконные события, текущие на оккупированных территориях Грузии, постоянно были в повестке дня международного содружества - заявил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя постановку вопроса о событиях, текущих в последнее время на оккупированных территориях Грузии, на закрытом заседании Совета безопасности в ООН украинской делегацией.



По его же словам, это произошло в формате активного сотрудничества с Грузией.



По словам Залкалиани, грузинская сторона хочет, чтобы международное содружество дало адекватную оценку незаконным действиям, осудило, и осуществило их превенцию в последующем.



"Именно поэтому вчера было очень активное обсуждение данного вопроса. Осудили т.н. незаконные выборы, т.н. референдум, проведение которого планируется в Цхинвальском регионе. Осудили также незаконные действия, связанные с т.н. слиянием военных соединений. А также сокращение пунктов переходов. Все это, разумеется, создает угрозу местному населению, фундаментальным правам человека с точки зрения свободного передвижения, и естественно, весьма важно, чтобы Совет безопасности заострил внимание на эти вопросы. Так же как в случае резолюции, принятой на минувшей неделе в Женеве по инициативе Грузии, которая заострила внимание на факты нарушения прав человека на оккупированных территориях.



Разумеется, в целом все это даст нам возможность, чтобы Грузия постоянно была в повестке дня международного содружества. Этот процесс является чрезвычайно важным, чтобы эти вопросы не оставались за пределами повестки дня международного содружества, и мы и впредь продолжим такие активные действия. Мобилизация и консолидация международного содружества в поддержку позиции Грузии является значительным рычагом, который есть у нас, и мы активно это использовали, и используем в будущем.



Совет безопасности ООН является очень серьезным форматом. Как известно, из-за того, что Россия является постоянным членом Совета безопасности, она постоянно блокирует рассмотрение этого вопроса. К сожалению, Грузия не член Совета безопасности, но Украина в данном случае выдвинула вопрос, который является актуальным, и создает угрозу международной безопасности. Это не только вопрос Грузии. Собственно факт, что этот вопрос рассматривает Совет безопасности, указывает на то, что это представляет чрезвычайно важную тему для международного содружества"- заявил Давид Залкалиани.



На закрытом заседании Совета безопасности в ООН делегация Украины поставила в повестку дня вопрос событий, текущих в оккупированных регионах Грузии в последнее время.

















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