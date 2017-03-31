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Уильям Лахью: Политика России, согласно которой «Южная Осетия» признается государством, незаконна


31.03.2017   16:58
Руководитель Связного офиса НАТО в Грузии Уильям Лахью откликнулся на соглашение о вхождении отдельных подразделений оккупированной т.н. Южной Осетии в Вооруженные силы Российской Федерации.

«Политика России, согласно которой «т.н. Южная Осетия» признается государством, незаконна. Эту политику не признает международное сообщество, ООН и страны-члены НАТО. Данное соглашение является отрицательным шагом, который свидетельствует, что Россия не заинтересована решить проблемы в регионе мирным путем», - отметил Уильям Лахью.

Дополнительное соглашение о вхождении отдельных подразделений т.н. т.н. Южной Осетии в Вооруженные силы РФ сегодня подпишут в Москве министры обороны России и т.н. т.н. Южной Осетии. Соглашение подразумевает прием жителей оккупированной т.н. Южной Осетии на военную службу по контракту в российскую армию и отправку на российскую военную базу в добровольном порядке.






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