Российские оккупанты похитили еще одного грузина

04.04.2017 17:04 Похищение произошло сегодня утром, близ цхинвальской линии российской оккупации, возле села Бершуети, Горийского района, расположенного на административной границе Цхинвальского региона Грузии.



На этот раз представители оккупационных сил задержали 45 –летнего местного жителя Александра Гелашвили.



По словам соседей, Гелашвили был захвачен, когда он пошел выбросить мусор в направлении оврага, который находится около территории села.



Это не первый факт похищения грузинских граждан, проживающих или находящихся вблизи оккупационной линии в Цхинвальском регионе. Так называемые российские пограничники систематически похищают местных жителей, в том числе стариков и подростков, переправляя их в Цхинвали «для судебного разбирательства» и освобождая только лишь после уплаты «штрафа» за т.н. незаконное пересечение «границы».















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