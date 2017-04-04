В Эргнети состоялась очередная встреча в рамках МПРИ

04.04.2017 22:40 В селе Эргнети состоялась 76-я встреча в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них.



Участники рассмотрели инциденты, зафиксированные в период после предыдущей встречи, свободу передвижения, и незаконные задержания. Представители центральной власти Грузии поставили вопрос о беспрепятственном проведении весенних полевых работ. Отметили, что ограждения и другие искусственные барьеры создают серьезные проблемы местному населению.



Представители центральной власти Грузии также еще раз потребовали освобождения Георгия Гиунашвили, находящегося в цхинвальском изоляторе.



Очередная встреча в Эргнети состоится 11 мая.



На встрече в рамках превенции инцидентов и механизма реагирования на них грузинскую сторону представляли Служба государственной безопасности и аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства.

















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