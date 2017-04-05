Западные страны созвали Совбез ООН из-за химической атаки в Сирии

05.04.2017 10:58 США, Британия и Франция внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции с осуждением применения химического оружия в сирийской провинции Идлиб.



Три постоянных члена Совбеза ООН возлагают на режим Башара Асада ответственность за газовую атаку, жертвами которой стали по меньшей мере 58 человек, сообщает Русская служба Би-би-си.



В проекте резолюции говорится, что правительство Сирии должно обеспечить проведение международного расследования, предоставить инспекторам планы боевых вылетов и бортовые журналы за вторник, назвать имена командиров вертолетных эскадрилий, а также обеспечить доступ на авиабазы, с которых могла действовать авиация с химоружием.



Сирийское правительство отвергает обвинения в применении химического оружия. Сирийские военные заявили, что не причастны к возможной химической атаке, а российское министерство обороны заявило, что в том районе российская авиация не действовала.















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