ВОЗ подтвердила использование ядовитого газа в сирийском Идлибе

05.04.2017 20:01 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила доказательства применения нервно-паралитического газа в сирийской провинции Идлиб.



В результате применения режимом Асада химического оружия в населенном пункте Хан Шейхун провинции Идлиб 4 апреля погибло более 100 мирных жителей, пострадали еще 500 человек, в основном дети.



Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.



По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

