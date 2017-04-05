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ВОЗ подтвердила использование ядовитого газа в сирийском Идлибе
05.04.2017 20:01
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) получила доказательства применения нервно-паралитического газа в сирийской провинции Идлиб.
В результате применения режимом Асада химического оружия в населенном пункте Хан Шейхун провинции Идлиб 4 апреля погибло более 100 мирных жителей, пострадали еще 500 человек, в основном дети.
Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.
По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.
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