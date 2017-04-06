Россия наносит серьезный ущерб Женевским дискуссиям - Анна Фотыга

06.04.2017 16:49 Председатель подкомитета Европарламента по безопасности и обороне (SEDE) Анна Фотыга выражает глубокое беспокойство в связи с разворачивающимися в последнее время в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе событиями, в частности, из-за проведенных в оккупированной Абхазии 12 марта т.н. парламентских выборов и намеченных на 9 апреля в Цхинвальском регионе т.н. президентских выборов.



Заявление Анны Фотыги распространяет МИД Грузии.



«Недопустимы любые попытки легитимации измененной силовым путем демографической обстановки в обоих регионах», - отмечает Анна Фотыга.



Председатель SEDE выражает озабоченность в связи с запланированным в Цхинвалськом регионе т.н. референдумом, цель которого – изменение названия региона и расценивает это решение, как очередную попытку подготовки основания для незаконной аннексии.



Она призывает демократическую общественность дать адекватную оценку посягательству на суверенитет и территориальную целостность Грузии и провокационную попытку поэтапного присоединения оккупированных регионов к РФ. Анна Фотыга также жестко осуждает заключенное 31 марта 2017 года т.н. соглашение о вхождении незаконных военных подразделений оккупированного Цхинвальского региона в состав Вооруженных сил России.















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