Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Россия наносит серьезный ущерб Женевским дискуссиям - Анна Фотыга


06.04.2017   16:49
Председатель подкомитета Европарламента по безопасности и обороне (SEDE) Анна Фотыга выражает глубокое беспокойство в связи с разворачивающимися в последнее время в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе событиями, в частности, из-за проведенных в оккупированной Абхазии 12 марта т.н. парламентских выборов и намеченных на 9 апреля в Цхинвальском регионе т.н. президентских выборов.

Заявление Анны Фотыги распространяет МИД Грузии.

«Недопустимы любые попытки легитимации измененной силовым путем демографической обстановки в обоих регионах», - отмечает Анна Фотыга.

Председатель SEDE выражает озабоченность в связи с запланированным в Цхинвалськом регионе т.н. референдумом, цель которого – изменение названия региона и расценивает это решение, как очередную попытку подготовки основания для незаконной аннексии.

Она призывает демократическую общественность дать адекватную оценку посягательству на суверенитет и территориальную целостность Грузии и провокационную попытку поэтапного присоединения оккупированных регионов к РФ. Анна Фотыга также жестко осуждает заключенное 31 марта 2017 года т.н. соглашение о вхождении незаконных военных подразделений оккупированного Цхинвальского региона в состав Вооруженных сил России.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Генсек UNWTO назвал феноменальным рост туризма в Грузии
Украина строит солнечные электростанции и ветрогенераторы
Показатель числа туристов в Грузии в марте вырос на 13%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Будапеште провели тренинги для представителей оккупированной Абхазии
Сепаратисты дают грузинам Гальского района новый дискриминационный статус
Более 1400 абхазов воспользовались бесплатным лечением в клиниках Грузии в 2016 году
Субари: На идентификацию в войне в Абхазии будут выделены 650 000 лари
Задержанные административной границе Абхазии женщины освобождены
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Дальнобойщики Кабардино-Балкарии присоединились к акции против «Платона»
Полицейских в Грузии призвали контролировать свои действия
ООН отметила феноменальный рост туризма в Грузии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна