Русские не должны чувствовать себя комфортно у линии оккупации - Шарашенидзе

06.04.2017 20:24 Эксперты, работающие над международными отношениями, встретились сегодня с министром иностранных дел Грузии. Их интересует, какие приоритеты будут у внешнеполитического ведомства. По мнению экспертов, власть должна быть бескомпромиссной в вопросе оккупации, и по инициативе Грузии должно произойти рассмотрение этих вопросов на международном уровне.



По мнению председателя национальной платформы форума гражданского общества Восточного партнерства, Кахи Гоголашвили, Грузия должна отказаться от определенных форматов сотрудничества с Россией.



"Где-то надо показать, что ради твоей территориальной целостности ты хотя бы чем–то пожертвуешь, как народ, в ином случае c тобой никак не будут считаться"- заявил Каха Гоголашвили.



Доктор социальных наук, специалист международных отношений Торнике Шарашенидзе считает, что референдум в оккупированном цхинвальском регионе реально ничего не решает, когда в деле главным игроком является Россия.



"Я думаю, мы можем сделать это, снять тот комфорт у линии оккупации, который создался для них в последнее время, чтобы они не могли похищать граждан, и хотя-бы чего-то боялись"- заявил Торнике Шарашенидзе.















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