ЮНИСЕФ: При химатаке в Идлибе погибли не менее 27 детей

06.04.2017 20:26 Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) подтвердил, что не менее 27 детей погибли в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб.



«Подтверждена гибель не менее 27 детей в результате атаки в Идлибе на северо-западе Сирии», - говорится в заявлении фонда. По данным ЮНИСЕФ, еще 546 человек, в том числе множество детей, пострадали.



В Фонде не исключили роста числа жертв.



В результате применения режимом Асада химического оружия в населенном пункте Хан Шейхун провинции Идлиб 4 апреля погибло более 100 мирных жителей, пострадали еще 500 человек, в основном дети.



Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.



По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.















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