Цхинвальский режим закрыл пункты пропуска на линии оккупации

07.04.2017 11:34 Марионеточный режим оккупированного Цхинвальского региона в одностороннем порядке закрыли пункты пропуска на административной границе с остальной Грузией.



Как заявляют в Цхинвали, «в целях безопасности» пункты пропуска будут закрыты до 10 апреля в связи с проведением так называемых выборов президента, а также «референдума» о переименовании «Республики т.н. Южная Осетия» в «Республику т.н. Южная Осетия — Государство Алания».



Назначенный цхинвальскими властями на 9 апреля референдум и выборы в Тбилиси считают нелегитимным и не соответствующим международным правовым нормам.



Президент Грузии Георгий Маргвелашвили также ранее заявлял о недопустимости проведения референдума в Цхинвальском регионе.



Референдум осудил и премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Посольство США в Грузии распространило заявление, согласно которому, «Соединенные Штаты Америки не признают итоги этого незаконного референдума, который пройдет на территории Грузии без согласия правительства Грузии».



Центральные власти Грузии не контролируют территорию Цхинвальского региона и Абхазии. Москва признала независимость этих территорий после августовской войны с Грузией 2008 года. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и придал этим регионам статус оккупированных территорий.

















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